 خالد سليم: شائعات انفصالي عن زوجتي مميتة.. وبناتي بيغيروا عليا من مامتهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خالد سليم: شائعات انفصالي عن زوجتي مميتة.. وبناتي بيغيروا عليا من مامتهم


نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 12:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 12:00 ص
أكد الفنان خالد سليم، أن شائعات انفصاله عن زوجته أثرت عليه نفسيًا وكانت مميتة، لافتًا إلى شعور زوجته بالضيق من هذه الأخبار.

وأضاف «سليم»، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن «زوجته تعي هذا الموقف الذي يتعرض له أي شخص مشهور، وتدخل الجمهور في حياة الفنان».

وأشار إلى تقبله أي انتقاد أو كلام من الجمهور، موضحا أن البعض شك في انفصاله عن زوجته لأنها تخرج وتجامل الزملاء بمفردها.

وتطرق بالحديث عن حياته الخاصة، إذ أكد حبه لإنجاب الفتيات، مضيفًا: «بناتي بيغيروا عليا من مامتهم.. ومبيحبوش حد يقف يتصور معايا».

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