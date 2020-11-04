المستشار الألماني يؤكد أن بلاده لا تسعى لتغيير نظام الحكم في روسيا

أكد أولاف شولتس المستشار الألماني، الخميس، أن بلاده لا تسعى لتغيير نظام الحكم في روسيا، وذلك بعد تمرد مجموعة فاجنر الأسبوع الماضي.

وقال شولتس في تصريحات قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هدفنا ليس تغيير الحكومة أو نظام الحكم في روسيا..هدفنا الذي نريد تحقيقه هو أوكرانيا مستقلة".. مضيفا: "لسنا طرفا فيما يحدث في روسيا.. لا يمكن لألمانيا سوى رصد الأمر".

ومن جهة أخرى، تعهد شولتس بتقديم الدعم للدول الواقعة في الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي الناتو في حال حدوث أي تصعيد.

وقال ردا على سؤال عن أمن الدول الواقعة على الحدود مع بيلاروس: "تعهدنا في الناتو لهذه الدول بالمساندة. أي هجوم على أراضي حلف الناتو سنرد عليه سويا".

وكانت مجموعة فاجنر قد أعلنت في الرابع والعشرين من يونيو الجاري سيطرتها على مدينة /روستوف أون دون/ الروسية الحدودية مع أوكرانيا، بعد تصاعد التوتر بين القيادة العسكرية للجيش الروسي ويفغيني بريغوجن قائد المجموعة، الذي اتهم القيادة بالمسؤولية عن مقتل الآلاف من مقاتليه في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وتوعد بـ"الرد والانتقام"، واتهمت السلطات الروسية بريغوجن بشن محاولة انقلابية وقيادة تمرد مسلح وبدأت في تحريك دعوى جنائية ضده لمحاكمته.. وأعلن بريغوجن في وقت لاحق وقف تحركات قواته، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات، بناء على وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية من محاولة استغلال تطورات الأوضاع في روسيا لتحقيق "أهداف معادية" لموسكو.