 الأمم المتحدة: 97 شركة تساعد في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الجمعة 30 يونيو 2023 6:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: 97 شركة تساعد في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 6:43 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 6:43 م

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن 97 شركة على الأقل تشارك في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشطبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 15 شركة من قائمة كانت تضم في الأصل 112 اسما. وبحسب النتائج الحالية التي توصل إليها المكتب، فإن الشركات الـ 15 لم تعد نشطة هناك.

وتشمل القائمة بشكل رئيسي شركات إسرائيلية، ولكنها تضم أيضا بعض الشركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا ولوكسمبورج، ولا توجد شركات ألمانية مدرجة على القائمة.

يشار إلى أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفي نهاية عام 2016، دعا مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك