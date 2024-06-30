جنوب أفريقيا: إسكوم للكهرباء تضيف 800 ميجاوات إلى الشبكة

من المقرر أن تضيف شركة "إسكوم هولدينجز" المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا 800 ميجاوات إلى واحدة من محطاتها التي تعمل بالفحم المعروفة باسم "كويسلي"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وقال دان ماروكين، الرئيس التنفيذي للشركة: "هذه الإضافة هي جزء من إجمالي 2500 ميجاوات سيتم إضافتها قبل نهاية هذا العام التقويمي".

ومحطة كوسيلي هي الأولى في جنوب إفريقيا التي يتم تجهيزها بتقنية إزالة الكبريت من غاز المداخن الرطب ، والتي تزيل ثاني أكسيد الكبريت من غاز المداخن قبل إطلاقه في الغلاف الجوي ، وفقا لـ "إسكوم". وقالت إن هذا يضمن الامتثال لمعايير جودة الهواء الدولية.

وعند الانتهاء ، ستتألف محطة كوسيلي للطاقة من ست وحدات ، تنتج 4800 ميجاوات كحد أقصى. ويعد هذا أكبر مشروع بناء في جنوب إفريقيا وسيكون رابع أكبر منشأة للفحم في العالم عند اكتماله.