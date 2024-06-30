 مسئول أممي: 37 مليون طن ركام بغزة بسبب القصف الإسرائيلي تعرقل أعمال الإغاثة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول أممي: 37 مليون طن ركام بغزة بسبب القصف الإسرائيلي تعرقل أعمال الإغاثة


نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 5:41 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 5:41 م

قال عضو اللجنة الأممية لمنظمة حقوق الإنسان في فلسطين كريس سيدوتي، إن هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام بسبب القصف الإسرائيلي للمساكن في قطاع غزة تعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية.

وأضاف بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الأحد، أن هذا الاستهداف يأتي في ظل الحاجة الملحة لسكان غزة إلى المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية.

وأشار إلى أن هناك إصرارا إسرائيليا شديدا على فرض الكثير من القيود في ظل هذه الظروف الخطيرة، ومنع دخول المساعدات، والمخاطر التي تواجه فرق الدعم بشكل كبير.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إلى حد كبير منح التصاريح للفرق الطبية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية إلى المستشفيات.

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