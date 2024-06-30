 صحة قنا: تقديم خدمات طبية طارئة لكبار السن وذوي الهمم في المنازل بالمجان - بوابة الشروق
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صحة قنا: تقديم خدمات طبية طارئة لكبار السن وذوي الهمم في المنازل بالمجان

حمادة عاشور
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 8:05 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 8:05 م

أكد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، تقديم الخدمات الطبية الطارئة لخدمة كبار السن وذوي الهمم من المواطنين بالمنازل بالمجان.

وأوضح "بدران"، في تصريحات صحفية، أن المديرية أعدت خطة شاملة في جميع مراكز المحافظة؛ بهدف تقديم أوجه الرعاية الصحية المختلفة لهؤلاء المواطنين خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، والتي تُتيح للمواطنين كبار السن فوق الـ65 عامًا، وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة حصولهم على الرعاية اللازمة لهم أثناء تواجدهم بمنازلهم خلال العطلات من خلال الزيارات المنزلية لهم بالمجان.

من جانبه أشارت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، إلى أنه قد تم تنظيم فريق طبي متكامل في كل إدارة صحية يضم طبيبًا بشريًا، وطبيب أسنان، وصيدلي، وتمريض، والذي يتوجه إلى منزل المريض لإعطائه الخدمة اللازمة له فور التواصل مع الفريق الطبي.

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