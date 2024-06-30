 شركة أنجلو أمريكان توقف الإنتاج في منجم استرالي للفحم المستخدم في صناعة الصلب - بوابة الشروق
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شركة أنجلو أمريكان توقف الإنتاج في منجم استرالي للفحم المستخدم في صناعة الصلب

لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 9:26 م

قالت شركة التعدين البريطانية أنجلو أمريكان، إنها أوقفت الإنتاج في منجمها في كوينزلاند بأستراليا للفحم المستخدم في في صناعة الصلب، بسبب اندلاع حريق بالمنجم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها، اليوم الأحد في بيان صحفي، إنه تم اتباع بروتوكولات الطوارئ في منجم جروسفينور، وجرى إجلاء جميع العمال بأمان بعد "حادث اشتعال لغاز الفحم."

وذكرت الشركة أن الحريق، الذي اندلع أمس السبت مازال مشتعلا حتى اليوم.

وقالت شركة أنجلو أمريكان إن تقييم الأضرار ودخول المنجم من جديد من المتوقع أن يستغرق عدة شهور.

ومن المنتظر أن يساهم منجم جروسفينور بنحو ربع إنتاج شركة أنجلو للفحم المستخدم في صناعة الصلب في النصف الأول من عام 2024.


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