الرئيس الجزائري يعزي العاهل المغربي في وفاة والدته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عزى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت، في وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ونشرت الرئاسة الجزائرية تعزية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاهل المغربي محمد السادس في وفاة والدته اليوم السبت.



وجاء في نص التعزية: "تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه بأصدق التعازي، راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبرّ، وحسن أولئك رفيقا".

وأضاف: "أسأل المولى عز وجل أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة، جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وأعلن القصر الملكي المغربي، يوم السبت 29 يونيو 2024، وفاة الأميرة للا لطيفة حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس.