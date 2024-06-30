انطلاق حملة من بدري أمان للكشف المبكر عن 6 أورام سرطانية في دمنهور

شهد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انطلاق حملة "من بدري أمان" التي يتم تنفيذها لمدة يوم واحد، للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار "100 مليون صحة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح جميعة أن فريقًا من الوزارة، بقيادة الدكتور محمد محسن عضو فريق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وندى السيد عضو فريق دعم مبادرة صحة المرأة بالوزارة، قام بزيارة جميع أماكن الحملة وضمان تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصورة جيدة.

وقامت الحملة بالتواصل مع عدد كبير من المواطنين وأجرت حوارات حول رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة وأهمية المبادرة.

وأثنى الجميع على نجاح الحملة ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بصحة وسلامة المواطنين.

وأشار جميعة إلى أن الهدف من الحملة هو تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، وتقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام القولون، والبروستاتا، وعنق الرحم، والرئة، والثدي، والكبد، كجزء من مبادرات رئاسة الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وعلاج مرضى سرطان الكبد.

تبدأ الحملة العمل في الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساءً، في 10 أماكن بـ 9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفذ بمركز شباب سنهور بدمنهور بمحافظة البحيرة.