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التخطيط: الاستثمارات تؤدي لتحقيق نمو مستدام.. والفرص المتاحة تتطلب تمويلات

أحمد علاء
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:35 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:35 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار هو أحد أهم العوامل المُحرِّكة للاقتصاد.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الأحد، أن الاستثمارات تؤدي إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة التشغيل وفرص العمل، وهو ما ينعكس على حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي كبير يتضمن إصلاحا هيكليا، مؤكدة أن الدولة لديها مقومات كبيرة من حيث حجم السكان وكذلك حجم السوق وتنوع الاقتصاد، بجانب مصادر ومكونات مهمة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وشددت على أن الشباب يمثلون قوة إنتاجية شديدة الأهمية، مؤكدة أن الفرص الاستثمارية المتاحة تتطلب وجود تمويلات، لا سيما عندما تكون من خلال الاستثمار.

 

 

يُشار إلى أن تصريحات وزيرة التخطيط جاءت على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي اختتم أعماله مساء الأحد.


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