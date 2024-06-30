لقاءات توعوية مكثفة في بني سويف في احتفالات قصور الثقافة بثورة 30 يونيو

شهد فرع ثقافة بني سويف عددًا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالًا بثورة 30 يونيو، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عُقِدَت مكتبة الحي الثاني محاضرة بعنوان "العبور إلى الجمهورية الجديدة" قدمها أحمد صابر، مسؤول التمكين الثقافي، حيث أكد أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر قوتها وريادتها بعد فترة عصيبة. كما نظمت مكتبة النادي الرياضي حلقة نقاشية عن "بناء الدولة الحديثة" قادتها حنان عيد، مسؤولة المكتبة، مؤكدةً خلالها أهمية الثورة في استعادة هوية الشعب المصري وتعزيز وحدته الوطنية.

واستمرارًا في الاحتفالات، تحدث أحمد أبو العلا، المسؤول الثقافي ببيت ثقافة أبو صير، وهناء حسين، مسؤولة المكتبة العامة بقصر ثقافة بني سويف، في حلقتي نقاش عن إنجازات ثورة يونيو ودورها في تعزيز استقرار وأمن مصر، وتصديها لتحديات التطرف.

وفي إطار الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، أكد شريف صلاح، عضو نادي الأدب بقصر ثقافة ببا، أن الثورة أنقذت مصر من الأزمات والتحديات التي كانت تواجهها. ونظمت الفعاليات فقرات متنوعة منها مواهب شعرية وغنائية، إلى جانب ورشة لرسم حر عن ثورة 30 يونيو.

كما عقدت مكتبة منشأة عاصم محاضرة بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" حيث تحدث ربيع محمد، مسؤول المكتبة، عن دور الثورة في استعادة الاستقرار والنظام لمصر، وأقيمت ورشة لرسم حر عن الثورة بإشراف هالة عويس، مسؤولة الفنون التشكيلية.