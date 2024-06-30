سمير فرج: ثورة 30 يونيو غيرت كثيرا في قدر الشعب المصري

قال المفكر الاستراتيجي سمير فرج، إن ثورة 30 يونيو غيرت كثيرا في قدر الشعب المصري.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه طالما الجيش المصري قوي ستظل الدولة قوية.

وأشار فرج إلى أن القوات المسلحة صمام أمان للدولة وللشعب.

وتحدث عن حكم جماعة الإخوان قائلا: «النظام الإخواني عندما يمسك بلد فإنه يحاول السيطرة على مفاصلها، وقد استعانوا بقاسم سليماني الذي زار مصر مرتين بتأشيرة سياحية دون استقبال رسمي».

وشدد على أنه لو كان استمرت جماعة الإخوان في حكم مصر كان سيتم تفكيك الجيش واستبداله بالحرس الثوري وحينها يكون قسم الولاء للمرشد.

وتابع: «قاسم سليماني فشل في المهمة لأنه لم يجد ضباطًا من الإخوان في الجيش المصري».