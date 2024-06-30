سي إن إن: رفع مستوى تأهب قواعد عسكرية أمريكية بأوروبا خشية هجوم إرهابي

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم وضع العديد من القواعد الأمريكية في أوروبا بحالة تأهب قصوى، بسبب تهديد إرهابي محتمل.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن مستوى التهديد الذي يواجه القواعد الأمريكية في أوربا غير مسبوق منذ 10 سنوات.

وأضاف المسئولون أن القواعد، بما في ذلك حامية الجيش الأمريكي في شتوتجارت بألمانيا حيث يقع مقر القيادة الأوروبية الأمريكية، رفعت مستوى تأهبها إلى حالة حماية القوة "تشارلي" اليوم الأحد.

وينطبق هذا الوضع "عندما يقع حادث أو يتم تلقي معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال حدوث شكل من أشكال العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد الأفراد أو المنشآت"، وفقا للجيش الأمريكي.

من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية، دان داي، إن القيادة "تقيم باستمرار مجموعة متنوعة من العوامل التي تلعب دورًا في سلامة المجتمع العسكري الأمريكي في الخارج".

وأضاف داي أن "القيادة الأمريكية الأوروبية تراقب باستمرار البيئة الأمنية لضمان إبلاغ أفرادها وتجهيزهم بأفضل شكل لضمان سلامة أفرادهم وعائلاتهم. وتنصح الأفراد في أوروبا بالبقاء يقظين في جميع الأوقات".

ولم يتضح بعد ما هي المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى تشديد الإجراءات الأمنية، لكن السلطات الأوروبية حذرت من تهديد إرهابي محتمل في القارة، وخاصة قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو وخلال بطولة أوروبا لكرة القدم الحالية في ألمانيا.

وأعدت الحكومة الألمانية 580 ضابط شرطة دوليا للمساعدة في الأمن إلى جانب الضباط الألمان.

كما استعدت فرنسا لاحتمال وجود تهديد إرهابي محتمل للألعاب الأولمبية. ومنذ مارس الماضي، رفعت فرنسا نظام التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، وفقا للسفارة الأمريكية في فرنسا.