محافظ المنيا: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب قومي

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يعد واجباً قومياً، وأنه من واجب جميع التنفيذيين ورؤساء الوحدات المحلية متابعة تنفيذ إجراءات الترشيد.

وأوضح القاضي أن خطة الترشيد تشمل جميع المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء مواعيد العمل. كما أكد على ضرورة خفض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية ويحافظ على سلامة المواطنين.

وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المحال التجارية والمولات للتأكد من خفض الإضاءة القوية، وإيقاف إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها، وعدم خفض حرارة التكييف عن 25 درجة مئوية، مع الالتزام بمواعيد الإغلاق، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتلك التعليمات.

وأضاف القاضي أنه يجب متابعة كافة المنشآت الرياضية والملاعب والكافتيريات للتأكد من إطفاء الكهرباء بعد انتهاء الفعاليات، وترشيد الإضاءة في الإعلانات المضيئة وفصل التيار عنها في تمام العاشرة مساءً.

وشدد المحافظ على ترشيد استهلاك الكهرباء في دور العبادة وإطفاء الإنارة بعد انتهاء الصلاة، مع فتح المساجد فقط في مواعيد الصلاة وإغلاقها بعد ربع ساعة من انتهائها، مع استخدام اللمبات الليد الموفرة في أعمدة الإنارة والمنشآت الحكومية والعامة، واستبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع في كافة المنشآت.

وأشار إلى أنه يتم متابعة تلك النظم بشكل دوري من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت المخالفة، داعيًا جميع الجهات إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.