أحمد موسى: الشعب لابد أن يرى تغيرا حقيقيا مع الحكومة الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب لابد أن يرى مع الحكومة الجديدة تغيرا حقيقيا في ملفات الكهرباء والأسعار والأجور.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات هائلة.

وأشار إلى أن اختيار وزراء جدد في عدد من الحقائب الوزارية المتعلقة بخدمات واحتياجات المواطنين هو أمر يمثل أولوية رئيسية، وفي مقدمة ذلك أزمة الكهرباء.

وعبر عن ثقته الكاملة في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في الفترة المقبلة.

ونوه بأنه على الرغم من صعوبة أزمة الكهرباء، إلى أن الدولة تتجه نحو القضاء التام على هذه الأزمة في الفترة المقبلة.