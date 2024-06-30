التوقعات الأولية للانتخابات البرلمانية الفرنسية تشير إلى تقدم حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف

يتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا الأحزاب الأخرى فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفقا للتوقعات الأولية.

وإلى جانب حلفائه حصل الحزب على ما بين 34% إلى 2ر34% من الأصوات ، حسبما ذكرت محطتا تلفزيون "تي إف 1" و "فرانس 2" اليوم الأحد بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع.

وجاء تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمى لتيار الوسط (معا) في المرتبة الثالثة بنسبة 3ر20% مقابل 5ر21%، خلف التحالف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة بنسبة 1ر28% مقابل 1ر29%. ولن يتقرر عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل في الجمعية الوطنية إلا في انتخابات الإعادة في 7 يوليو.