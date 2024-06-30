 التوقعات الأولية للانتخابات البرلمانية الفرنسية تشير إلى تقدم حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف - بوابة الشروق
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التوقعات الأولية للانتخابات البرلمانية الفرنسية تشير إلى تقدم حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف

باريس - د ب أ
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 10:18 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 10:18 م

يتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا الأحزاب الأخرى فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفقا للتوقعات الأولية.

وإلى جانب حلفائه حصل الحزب على ما بين 34% إلى 2ر34% من الأصوات ، حسبما ذكرت محطتا تلفزيون "تي إف 1" و "فرانس 2" اليوم الأحد بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع.

وجاء تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمى لتيار الوسط (معا) في المرتبة الثالثة بنسبة 3ر20% مقابل 5ر21%، خلف التحالف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة بنسبة 1ر28% مقابل 1ر29%. ولن يتقرر عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل في الجمعية الوطنية إلا في انتخابات الإعادة في 7 يوليو.

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