من المقرر أن ينطلق اليوم الأحد، ولمدة يومين، مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في الدوحة، يهدف إلى تعزيز التواصل الدولي مع طالبان، ويضم وفدا من حركة طالبان للمرة الأولى منذ أن عادت للسلطة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنه قد تمت دعوة ممثلين من نحو 30 دولة ومنظمة دولية لحضور الجولة الثالثة من المحادثات، للاجتماع مع السلطات الأفغانية الفعلية، لبحث الأوضاع في أفغانستان.

ومن جهته، قال كبير المتحدثين باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، الذي يقود الوفد في، كابول قبيل مغادرته، إن أولوياتهم تتضمن مناقشة القضايا الاقتصادية والعقوبات الدولية التي تؤثر على أفغانستان وإنجازاتهم في الحكم.

ومع ذلك، أكد مجاهد أن الشئون الأفغانية الداخلية، التي تعتبر اهتمامات داخلية، لن تكون مطروحة على الطاولة.

ويمثل هذا تحولا عما حدث في فبراير الماضي، عندما رفضت طالبان حضور اجتماع مماثل.