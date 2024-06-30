آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ويطالبون بعودة الرهائن من غزة

خرج آلاف الإسرائيليين مرة أخرى إلى الشوارع في عدة مدن مساء السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وإجراء انتخابات جديدة.

وفي أكبر حشد بمدينة تل أبيب الساحلية، بعثت نوعا أرجاماني، الرهينة التي تم إطلاق سراحها قبل ثلاثة أسابيع، برسالة عبر الفيديو.

وقالت "على الرغم من عودتي إلى الوطن، يجب ألا ننسى الرهائن الذين مازالوا محتجزين لدى حماس، وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإعادتهم إلى الوطن".وكان قد تم إطلاق سراح أرجاماني وثلاثة رهائن آخرين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وجرى أيضا تنظيم احتجاجات مماثلة للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن وضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس وحيفا وبئر السبع وأمام فيلا نتنياهو في قيسارية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وهتف المتظاهرون في تل أبيب "الانتخابات الآن!" ، بحسب ما شاهده مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ورفع أقارب الرهائن ملصقات ولافتات عليها صور أفراد أسرهم المفقودين.

وقال جنرال سابق: نتنياهو يفسد صفقات إطلاق سراح الرهائن.

ويقول المشاركون في مسيرات مساء السبت، والتي تزايدت مؤخرا بشكل كبير، إن رئيس الوزراء لا يحاول جاهدا بما فيه الكفاية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس الفلسطينية.

وأضافوا أن نتنياهو يفشل في التصرف إذعانا لشركائه في الائتلاف الديني المتطرف واليمين المتطرف.

وقال الجنرال المتقاعد في الجيش نوعام تيبون أمام الحشد في تل أبيب إن نتنياهو "يفسد بشكل وقح أي اتفاق، على الرغم من أنه يعلم أن الرهائن في أنفاق غزة يتعرضون للتعذيب والقتل".

وشنت حركة حماس وجماعات أخرى هجوما على مستوطنات منطقة غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز 250 آخرين تم نقلهم إلى داخل قطاع غزة .

وردت إسرائيل بإغلاق القطاع الفلسطيني وشن حملة جوية واسعة النطاق للقضاء على حماس. وفي نهاية شهر أكتوبر ، جرى نشر القوات البرية الإسرائيلية، وأصبح جزء كبير من القطاع الساحلي منذ ذلك الحين غير صالح للسكن.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في استشهاد أكثر من 37765 شخصا وأصابة أكثر من 86429 آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

ومن غير الواضح كم عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة من بين نحو 120 رهينة في غزة.