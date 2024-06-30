 رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة - بوابة الشروق
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رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة

شريف حربي
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:40 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:40 م

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اللواء إيهاب الشرشابي، مع المركزية للنظافة ورؤساء الأفرع ومديري المرافق، مستوى النظافة بالعاصمة، ومدى الإلتزام بتنفيذ خطط الهيئة والمركزية للنظافة في المنطقة الجنوبية والشمالية.

وأكد، على الجميع كلا في قطاعه ومنطقته، تحسين مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة، موجها باستمرار العمل والمجهود والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة لمواكبة لما يتم من تطوير شامل بكل أرجاء القاهرة.

جاء ذلك في إطار حرصه على التواصل المستمر مع أبناؤه العاملين بالهيئة بكل مركزيتها وإدارتها العمومية والفرعية.

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