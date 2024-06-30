فؤاد السنيورة ردا على قرار الجامعة العربية: يجب التوقف عن تقديم الهدايا المجانية لحزب الله

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علق رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة على إزالة جامعة الدول العربية تصنيف حزب الله من المنظمات الإرهابية.

وقال فؤاد السنيورة في تصريحات صحفية إن يجب التوقف عن إعطاء الهدايا المجانية للحزب.

وصرح رئيس الحكومة اللبناني الأسبق بأن الأيام ستثبت أن قرار الجامعة العربية بشأن حزب الله كان خاطئا.



وأفاد السنيورة بأن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وأزمة نزوح سوري كما يعاني من فقدان الحاضنة العربية وهو لا يستطيع خوض الحرب، وهذا لا يعني عدم الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي عقب زيارته إلى بيروت، أن "الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية".

وأوضح زكي أن "القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه".

وأشار إلى "توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب".

وأكد أن "جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية".

وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 حزب الله منظمة إرهابية، وطالبته بـ"التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي".