الشباب والرياضة والجامعة الروسية تنظمان قافلة طبية مجانية بقرية منشأه رضوان في الشرقية

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قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية انتهت المديرية بالتنسيق مع الجامعة الروسية بمصر من تنظيم قافلة طبية علاجية بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء القرية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، في بيان اليوم، أن القافلة العلاجية استهدفت تقديم خدمات قياس الضغط والسكر التراكمي وتوقيع الكشف الطبي بتخصصات القلب – الباطنة - الأوعية دموية - العظام - الاطفال - النساء والتوليد وصرف الأدوية بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنه تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 850 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض والأوبئة.