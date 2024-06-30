انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي

سجل نشاط المصانع في الصين انكماشا، للشهر الثاني على التوالي، في يونيو، مما يشير إلى ضعف، في مجال، تراهن عليه بكين لدفع الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، اليوم الأحد، إن "مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الرسمي" سجل 5ر49 نقطة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وكانت تلك نفس القراءة، في شهر مايو الماضي، وتتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "بلومبرج".

وتراجع مؤشر فرعي للطلبات الجديدة، في المصانع إلى 5ر49، مع ضعف الطلب، في حين ظل مقياس يقيس طلبات التصدير الجديدة بدون تغيير عند 3ر48 .

وفي الوقت نفسه، أضاف المكتب أن مقياس النشاط غير التصنيعي في قطاع البناء والخدمات تراجع إلى 5ر50 نقطة.

هذا بالمقارنة بتوقعات بـ 51، وقراءة لشهر مايو تصل إلى 1ر51 نقطة.