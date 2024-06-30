 تعليم البحر الأحمر تنفي انتحار طالب بمدرسة المتفوقين - بوابة الشروق
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تعليم البحر الأحمر تنفي انتحار طالب بمدرسة المتفوقين

محافظة البحر الأحمر
محافظة البحر الأحمر
كمال رشاد
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 3:28 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 3:28 م

نفى الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، محاولة انتحار طالب من مدرسة المتفوقين، التي تقع شمال مدينة الغردقة.

وأوضح "منير" أن الطالب تناول أحد الأدوية التي يتناولها بوصفة طبية، لكنه لم يتناول الطعام مما تسبب في هبوط حاد أثار قلق زملائه في المدرسة. تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأنه عندما تلقوا البلاغ، انتقلوا فوراً إلى المستشفى بصحبة كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، حيث تم التأكد من حالة الطالب، ومن المتوقع أن يُغادر المستشفى قريبًا.

كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر قد تلقت إخطارًا يفيد بتناول أحد طلاب مدرسة المتفوقين كمية من الأقراص، مما دفع بسيارة الإسعاف إلى المكان لنقل الطالب إلى المستشفى العام بالغردقة على الفور.


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