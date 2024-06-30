قناة MBC مصر تحصد 4 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

حصدت قناة "MBC مصر"، خلال حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة والعشرين أربع جوائز كبرى حيث فازت بالجائزة الأولى كأفضل مسلسل اجتماعي عن مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة"، والجائزة الأولى لأفضل مُسلسل كوميدي عن مُسلسل "أشغال شقة"، والجائزة الثانية كأفضل مُسلسل كوميدي عن مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، وبالجائزة الذهبية كأفضل مُسلسل اجتماعي عن مُسلسل "صلة رحم".

وقد انعقدت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ 24 بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار "نُصره فلسطين" ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية وشارك فيه نُخبة من أبرز المؤسسات الإعلامية والمحطات والمنصات العربية من 20 دولة.



ومن جهته، قال محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر" وشمال إفريقيا، إن هذه الجوائز هي تقدير لما يتم تقديمه على الشاشات من مُحتوى، مضيفا أن كل ما يُقدم هو نتيجه جهد كبير من فريق عمل ضخم يسعى لتقديم أفضل مُحتوى للمُشاهد المصري والعربي.

وأشاد محمد عبد المتعال، بالمحتوى الدرامي الراقي الذي تُقدمه شركات الإنتاج التي تتعاون مع شبكة قنوات "MBC مصر"، والتي تكون دوماً على مستوى المُشاهد.

وأوضح أن هناك تكاملا بين كل عناصر صناعة المحتوي الدرامي والتي تنعكس على الأعمال المُقدمة والتي تظهر بصورة راقية.

ووجه محمد عبد المتعال الشكر للمُنتجين صادق الصباح وعبد الله أبو الفتوح وأمير شوقي، على اهتمامهم بتقديم محتوي درامي راق ومتنوع يتوافق مع اهتمامات المُشاهدين ويُمثل في الوقت ذاته إضافة لصناعة الدراما العربية.

ويذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف إلى تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية، وأقيمت فعالياته بمدينه الثقافة والفنون بتونس.