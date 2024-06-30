طرحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كراسات شروط حجز 984 وحدة سكنية (17 عمارة) جاهزة للتسليم بمشروع "فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر.

وتشير كراسة الشروط، التي حصلت الشروق على نسخة منها، إلى أن الوحدات تتمتع بـ"إطلالة مميزة على أهرامات الجيزة"، وأن سعر المتر المربع يبلغ 15 ألف جنيه.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 96 و101 متر مربع، على أن يكون التخصيص بنظام القرعة العلنية، والتقديم وتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج "مسكن"، اعتبارا من اليوم الأحد 30 يونيو حتى 29 أغسطس.

ويشترط في المتقدم للحجز ألا يقل سنه عن 21 عامًا، كما يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر، ولا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

أسلوب السداد:

- سداد 150 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز.

- سداد ألف جنيه مصروفات دراسة (لا ترد).

- يستكمل الحاجز سداد 20% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية.

- سداد 8% من قيمة الوحدة وديعة صيانة عند التعاقد.

- سداد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

- سداد النسبة المتبقية (70% من قيمة الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، محملة بفائدة البنك المركزي وقت الطرح، بالإضافة إلى نسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف تحصيل.

يمكنكم الاطلاع على كراسة الشروط للتعرف إلى خطوات التقديم إلكترونيا، والشروط المالية والعقارية، وحالات وقواعد إلغاء التخصيص بالضغط هنا:

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