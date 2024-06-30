إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية و7 مخالفات بناء في الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المتابعة اليومية لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، في 12 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد محافظ الغربية، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل على مدار اليوم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 13 قيراطًا، و16 سهمًا و7 حالات بناء مخالف على مساحة 648 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبه عرض الدكتور محمود عراقيب مدير مركز السيطرة، قاعدة البلاغات والحوادث التي يتلقاها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تسهم بدورها في تحسين معدل سرعة الاستجابة للسيطرة على الحوادث والحالات الطارئة.

من جانبه أشاد محافظ الغربية، بالقاعدة، كما اطلع على الخرائط الرقمية التفاعلية لكل المؤسسات والأماكن الخدمية بالمحافظة على مستوى مراكز ومدن المحافظة التي تم تصميمها بواسطة المركز، موجهًا مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بتحديثها على مدار الساعة.