محافظ الوادي الجديد: 221 مليون جنيه تكلفة مشروعات الإدارة المحلية بالمحافظة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن تكلفة حجم الاستثمارات ومشروعات الإدارة المحلية المُنفذة بالوادي الجديد خلال العام المالي ٢٠٢٣، بلغت ٢٢١.٥ مليون جنيه.

وشملت تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بمبلغ ٤٣.٩٨ مليون جنيه شاملة استكمال إنشاءات العاصمة الإدارية للمحافظة وتأثيث المباني الحكومية وعمرات للسيارات الحكومية، وتكلفة رصف الطرق بلغت ٩٣.١ مليون جنيه.

وقال الزملوط إنه تم تدعيم إحتياجات المرور والإطفاء بتكلفة ١٧ مليون جنيها، وتحسين البيئة بتكلفة ٤٩.٢ مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء بتكلفة ١٨.٢ مليون جنيه.