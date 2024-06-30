انتقد الإعلامي أحمد موسى، وزارة التربية والتعليم، على خلفية صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة، واصفا إياه بـ «امتحان الرعب»، مطالبا وزير التربية والتعليم بمراعاة أحوال الطلاب والأسر.

وقال خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن الامتحان تسبب في حالات بكاء وانهيار وإغماء بين الطلاب، مشيرا إلى تعبير الطلاب عن استيائهم الشديد من صعوبة الأسئلة.

وانتقد وضع أسئلة «خارج المقرر الدراسي» وأسئلة أخرى «تحتمل أكثر من إجابة»، موجها رسالة إلى وزير التربية والتعليم، قائلا: «مصلحة أبنائنا أولَا.. الطلبة زعلانين بجد، أنا شفتهم زعلت الولاد والبنات بيعيطوا حالة حزن كأننا في عزاء يرضي مين الكلام ده! امتحان الفيزياء مهزلة.. إحنا بنعمل إيه بندمر أولادنا أرحموا أولادنا وبناتنا».

ووصف «موسى» واضعي الامتحان بأنهم «يخترعون الفيزياء من جديد»، مشددًا أن هذه النوعية من الأسئلة تهدر مجهود الطلاب وأسرهم الذين تحملوا الكثير من التكاليف والتعب خلال العام.

وقال: «من وضعوا الأسئلة وضعوها على أي أساس أنتم بختترعوا أسئلة! بتضيعوا مجهود سنة عذاب وتعب وفلوس ومصاريف وأسر سهرانة ودرجة حرارة وكهرباء بتقطع عليهم، لازم نساعد أولادنا مينفعش حد يفرد عضلاته في امتحان يزعل الولاد ويبكيهم».