ارتفاع ملحوظ في صادرات الأسلحة الألمانية في النصف الأول من 2024

بعد تسجيل ألمانيا مستوى قياسي في تصدير الأسلحة العام الماضي، ارتفعت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بشكل ملحوظ مجددا في النصف الأول من عام 2024 بسبب زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وبحسب رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من النائبة في البرلمان الألماني سيفيم داجدلين، أصدرت الحكومة الألمانية خلال الفترة من أول يناير حتى 18 يونيو الجاري تصاريح بتصدير بضائع عسكرية بقيمة لا تقل عن 48ر7 مليار يورو إلى الخارج.

وجاء في الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2023 بأكمله، فإن هذا يعني زيادة بنحو 30%.

وذهب ما يقرب من ثلثي الصادرات (65% أو بقيمة 88ر4 مليار يورو) إلى أوكرانيا، التي تدعمها ألمانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا.

ولأول مرة منذ فترة طويلة أصبحت السعودية من بين أهم خمس دول متلقية لصادرات الأسلحة الألمانية بقيمة 48ر132 مليون يورو. ومن بين الدول الخمس الأولى المتلقية للأسلحة الألمانية أيضا سنغافورة (21ر1 مليار يورو) والهند (75ر153 مليون يورو) وقطر (100 مليون يورو).

وانتقدت داجدلين، المنتمية إلى حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، التوسع المستمر في شحنات الأسلحة، وقالت: "الزيادة الهائلة في صادرات الأسلحة إلى مناطق الحرب والأزمات، ليس فقط إلى أوكرانيا، ولكن أيضا إلى دول مثل السعودية، أمر غير مسؤول وانتهاك آخر من أحزاب الائتلاف الحاكم للوعود الانتخابية".