مصرع طالب جامعي بسبب تسمم «كولدير» مياه بالغربية

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لقي شاب في بداية العقد الثالث من العمر مصرعه بسبب حالة تسمم بعد شربه من مياه إحدى ثلاجات المياه "كولدير" الموجودة بالشارع.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنطة بوصول شاب يدعى "يوسف محمد زاهر بدير" ٢٠ عاما خريج كلية إعلام قسم صحافة ومقيم بقرية السنطة البلد لمستشفى السنطة العام مصابا بحالة تسمم بعد شرب المياه من أحد الكولديرات، ولقي مصرعه فور وصوله.

تحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وتم العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد عدد من شهود العيان بالقرية أن المتوفي شاب أزهري وحافظ لكتاب الله ويشهد له الجميع بالأدب والأخلاق وأنه كان أمين اتحاد طلاب المعاهد الأزهرية ٣ سنوات وحصل أيضا على الطالب المثالي في جامعة الأزهر ٣ سنوات.