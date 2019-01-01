الشرطة السويسرية كانت تطارد المشتبه به في جريمة الدفع بمحطة قطارات فرانكفورت

تبحث الشرطة السويسرية منذ يوم الخميس الماضي عن الرجل المشتبه في ارتكابه اعتداء الدفع المميت في محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت أمس الاثنين.

وقال رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، اليوم الثلاثاء في برلين إن المشتبه به هدد جارته بسكين وحبسها، ثم لاذ بالفرار، مضيفا أن السلطات في سويسرا أصدرت بعد ذلك أمر اعتقال بحقه.

وبحسب بيانات الادعاء العام الألماني، فإن المشتبه به /40 عاما/، الذي تسبب في مقتل طفل 8 أعوام عقب دفعه أمام قطار متحرك في المحطة، سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيقات.

ووفقا للبيانات، لم يدل المشتبه به بأي أقوال حول الواقعة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الشرطة السويسرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أن المشتبه به، الذي يحمل الجنسية الإريترية، كان يقيم في كانتون زيورخ، وحصل في سويسرا على تصريح بالإقامة يُمنح للأجانب الذي أقاموا في البلاد لمدة 5 أو 10 أعوام.

وبحسب بيانات هيئة شؤون اللاجئين في سويسرا، فإن الحصول على هذا التصريح يعني الحصول على حق الإقامة في البلاد على نحو غير مقيد.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت أمس أنها ألقت القبض على المشتبه به والذي حاول أن يقتل والدة الصبي وشخصا ثالثا بنفس الطريقة، لكنهما نجيا من هذه المحاولة، مضيفة أن الإريتري لم يكن يعرف ضحاياه.

وأوضحت الشرطة أن والدة الطفل تمكنت من إنقاذ نفسها عندما سقطت على ممر بين خطين حديديين بينما تمكن المجني عليه الثالث من تأمين نفسه وعدم السقوط على الطريق الحديدي.