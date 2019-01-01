«المبادرة الوطنية الفلسطينية»: انعقاد مؤتمر الاشتراكية الدولية برام الله لدعم صمود شعبنا

قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد في رام الله -اليوم- هدفه الرئيس دعم الشعب الفلسطيني ومواقفه ضد "صفقة القرن"، مشيرا إلى أنه سيطالب المؤتمر بدعم حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وفرض العقوبات على إسرائيل ومؤسسات الاحتلال.

وانطلقت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الاشتراكية الدولية، برعاية الرئيس محمود عباس ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتية، وحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية في 25 دولة.

وأوضح البرغوثي - في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية - أن "أهمية هذا المؤتمر تكمن في كونه يعقد خصيصا لدعم نضال الشعب الفلسطيني العادل وحقه في تنظيم حركة المقاطعة ضد الاحتلال وقانون القومية العنصري (الأبرتهايد) وكسر الحصار المفروض على غزة، وخطوة في تنظيم الحملة الدولية الدعمة لنضال شعبنا في مواجهة صفقة القرن".

وأضاف أن الأحزاب الاشتراكية ستعلن موقفها في هذا المؤتمر بتضامنها ووقوفها إلى جانب شعبنا لمواجهة صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية، مشددا في السياق على أهمية المواقف التي تصدر عن هذه الأحزاب لكون جزء منها في سدة الحكم في بلدانها.

وأكد أمين عام المبادرة أنه سيتم إفراد جزء مهم في البيان الختامي لاستنكار ورفض عمليات الهدم في حي وادي الحمص في القدس المحتلة على وجه التحديد وانتهاكات وجرائم الاحتلال الأخرى في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أنه سيتم المطالبة خلال مؤتمر الاشتراكية بالدعم الكامل لحركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة من المستوطنات، بل ومقاطعة إسرائيل بمجملها، وليس فقط المستوطنات، موضحا أنه سنعمل على مطالبة الأمم المتحدة بعدم التردد وإصدار قائمة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها.

واستنكر البرغوثي منع سلطات الاحتلال ممثل الحزب الاشتراكي الإسباني من الدخول إلى فلسطين -أمس- للمشاركة في المؤتمر وإعادته إلى بلاده، مضيفا أن سلطات الاحتلال تمارس إرهابا فكريًا ضد شعوب العالم لمنعها من التضامن مع شعبنا وأطلقت حملة في هذا الشأن في فرنسا وألمانيا.