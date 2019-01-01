جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا

يستعد كبار مسؤولي التجارة في الصين والولايات المتحدة لعقد أول لقاء بينهما منذ مايو الماضي، اليوم الثلاثاء في محاولة جديدة لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، في ظل توقعات ضعيفة بتحقيق نتائج ملموسة.

ومن المقرر أن يلتقي الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشن"، مع نائب رئيس وزراء الصين "ليو هي" على مدى يومين في مدينة شنغهاي الصينية.

يأتي اللقاء بعد الهدنة التي توصل إليها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جينبينج" على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الماضي.

في الوقت نفسه تعهدت الولايات المتحدة بالتراجع عن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية ورفع بعض القيود التي فرضتها على شركة معدات الاتصالات الصينية "هواوي".

ويبدو أن الرئيس "ترامب "غير موقفه من الهدنة حيث قال في الأسبوع الماضي إنه لن يتم منح شركة "آبل" الأمريكية أي إعفاءات لمنتجاتها المصنوعة في الصين وقال إنه على الشركة تصنيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة.

كما دعا "ترامب مؤخرا إلى إنهاء معاملة الصين باعتبارها "دولة نامية" في منظمة التجارة العالمية، حيث تتيح هذه المعاملة للصين الحصول على معاملة تفضيلية وفقا لقواعد التجارة العالمية.