وفد من المجلس العسكري السوداني يتوجه لمدينة الأبيض لتقصي الأحداث الدامية

أفاد تقرير إخباري سوداني بأن وفدا من المجلس العسكري الانتقالي غادر اليوم الثلاثاء إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وسط البلاد، لتقصي الأوضاع بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة أمس.

وذكرت صحيفة "التيار" المستقلة أن وفدا من المجلس برئاسة الفريق أول جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع "غادر إلى مدينة الأبيض للوقوف على تطورات الأوضاع".

كما يضم الوفد أيضا قادة الأجهزة الأمنية والشرطية.

وقُتل أمس ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم أربعة طلاب، وأصيب أكثر من 50 آخرين خلال مظاهرات طلابية في المدينة.

وكانت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان أرسلت هي الأخرى وفدها إلى المدينة.

وكان الضحايا سقطوا خلال مظاهرات خرجت احتجاجا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع بما في ذلك الوقود والخبز. كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

وكان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني قال في وقت سابق اليوم إن "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين"، وأن قتل "المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".