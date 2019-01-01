الشرطة اليونانية تلقي القبض على 61 مهاجرا عقب أعمال عنف شمالي البلاد

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ألقت الشرطة اليونانية القبض على 61 مهاجرًا بتهمة الإقامة غير الشرعية بمدينة "سالونيك" شمالي البلاد، وذلك عقب سلسلة من أعمال عنف تورط فيها مهاجرون وخلّفت عدة إصابات.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن المداهمات تمت بعد اشتباكات عنيفة بين مجموعات من المهاجرين الأفغان والباكستانيين على مدار الأيام الماضية، التي خلفت 4 مصابين، بينهم مصاب بطلق ناري.

وأضافت أن قوات الشرطة نفذت دوريات بالمدينة لفحص الهويات بعد ضبط المهاجرين في أعقاب أعمال العنف التي وقعت قرب محطة مترو الأنفاق بالمدينة.

يشار إلى أن مئات المهاجرين يعيشون في المنطقة القريبة من محطة المترو الرئيسية بالمدينة والذين ينتقلون إليها من الحدود الشرقية للبلاد مع تركيا بمساعدة جماعات التهريب.