

يقدم أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب) برئاسة الدكتور محمد رفيق، غدًا الأربعاء، عرضا خاصا للفيلم الوثائقى الطويل "تأتون من بعيد"، ضمن عروض نادي سينما الفيلم التسجيلي، والتي تواصل تقديم عروضها الأربعاء الأخير من كل شهر، بمقر الأتيليه وسط المدينة.

وتدور أحداث الفيلم - الذي أخرجته أمل رمسيس - حول قصة عائلة فلسطينية افترقت بسبب الاضطرابات والأحداث التى شهدها القرن العشرين، بداية من الحرب الأهلية الإسبانية، التي شارك فيها الأب، ثم الحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية، ثم الحرب الأهلية اللبنانية، ما نتج عنه وضع غير عادى.

وشارك الفيلم في عدة مهرجانات عربية ودولية، وحصد 5 جوائز من بينها جائزتي النقاد الدوليين والنقاد الإفارقة في مهرجان الإسماعيلية 2019، وجوائز مهرجانات قرطاج وتطوان وسردينيا.