واشنطن: المحادثات مع كوريا الشمالية قد تبدأ قريبًا

أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولًا كوريًا شماليًا رفيع المستوى أخبر نظيره في مجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي أن المحادثات على مستوى العمل بشأن إحياء مفاوضات نزع السلاح النووي الكوري الشمالي قد تبدأ في وقت قريب جدًا.

ونقلت قناة "يورونيوز" أن المسؤول الأمريكي في مجلس الأمن القومي زار في وقت سابق المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

ولم تذكر الشبكة مزيدًا من التفاصيل في هذا الصدد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس الاثنين إنه يأمل في عقد محادثات على مستوى العمل لإحياء ملف نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية "قريبًا جدًا" لكنه أكد عدوم وجود خطط حاليًا لعقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين.