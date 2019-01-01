قائد البحرية العمانية يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين

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توجه قائد البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي إلى مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن قائد البحرية السلطانية العمانية توجه إلى البحرين في زيارة عمل تستغرق يومين.