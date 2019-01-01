المعارضة الهندية ومتظاهرون يطالبون بتحقيق عاجل مع برلماني متهم بالاغتصاب

طالب نواب المعارضة ومتظاهرون في الهند، بإجراء تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات صارمة، ضد نائب برلماني ينتمي للحزب الحاكم، بعد وقوع حادث تصادم لفتاة شابة اتهمته بالاغتصاب.

وتعرضت الشابة التي تبلغ من العمر 19 عاما، لاصابات خطيرة بعد اصطدام شاحنة بسيارتها في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد أمس الاول الأحد، ما أسفر عن مقتل اثنين من عماتها وإصابة محاميها بجروح خطيرة.

وزعمت أسرة الشابة وأحزاب معارضة أن الحادث هو محاولة قتل عمد من جانب كولديب سينج سينجار، الذي اتهم باغتصابها في عام 2017.

ويحتجز سينجار - العضو في حزب بهاراتيا جاناتا في مجلس ولاية أوتار براديش، والذي نفى مزاعم الاغتصاب – قيد المحاكمة.

وقد قام نواب المعارضة بتنظيم احتجاجات اليوم الثلاثاء في البرلمان بنيودلهي، حيث اتهموا حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يحكم أيضا على المستوى الاتحادي، بعدم اتخاذ أي إجراء ضد سينجار وتوفير الحماية له بدلا من ذلك.

وطالب نواب البرلمان بتفسير من جانب وزير الداخلية اميت شاه، بعد ورود مزاعم من عائلة الشابة تفيد بأنها تلقت تهديدات من سينجار لسحب قضية الاغتصاب.

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