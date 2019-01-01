لجنة تصنيع الأدوية بصيادلة القاهرة: تصريحات وزيرة الصحة كارثية وتدل على عدم وعي

استنكر محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة، تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، معتبرًا أنها تمثل عدم احترام لعلم الصيدلة بشكل عام.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن ما حدث يعد كارثة ويدل على عدم وعي، قائلًا: «للأسف الشديد صدرت طاقات سلبية وإحباطات للصيادلة اللي داخلين لكليات الصيدلة بصورة غير طبيعية».

وأوضح أن ما يعاني منه الصيادلة في الوقت الحالي يرجع إلى عدم قدرة وزارة التخطيط على عمل حسابات ما بين المطلوب من كليات الصيدلة وما يحتاجه السوق، متابعًا: «حط الصيدلي في مكانه الطبيعي، شوف مدخلات الصحة لما الصيدلي يتحط كلاعب أساسي فيها، شوفوا مخرجات الصحة هتكون إيه».

وأشار إلى أن أحد أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي هو وضع كل متخصص في مكانه الطبيعي، مؤكدًا على أن وضع الصيدلي في مكانه الصحيح يوفر مليارات الجنيهات سنويًا التي تتكبدها الدولة نتيجة الأدوية المكتوبة بالروشتات والصرف الخاطئ لها.

ولفت إلى اختلاف دور الطبيب عن دور الصيدلي في المنظومة الصحية، موضحًا: «أي دولة متقدمة برا الصيدلي جنبًا إلى جنب الطبيب، دور الصيدلي ليس كدور الطبيب من خلال دراسة التفاعلات الكيميائية، وأتحدى أي حد يقدر يتكلم عن المنظومة الدوائية الخاصة بالصيادلة في المقارنة بين الطبيب والصيدلي، كل الاحترام والتقدير للأطباء، دورهم التشخيص، لكن صرف الدوا شغلانة الصيادلة».