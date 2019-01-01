الرئيس التونسي المؤقت يستكمل إتمام إجراءات العفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير العدل محمد كريم الجموسي لإتمام إجراءات العفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية.

كما استقبل الناصر، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة اليوم، بقصر قرطاج، أحمد عظّوم وزير الشؤون الدينية الذي يترأس الوفد الرسمي التونسي لموسم الحج هذا العام.

وأكد وزير الشؤون الدينية أنّ رئيس الجمهورية حمّله نقل تحياته وتقديره إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكلّفه بتسليم رسالة أخوّة ومودّة إلى العاهل السعودي تترجم عمق العلاقات التونسية السعودية ومتانتها وتثمّن الجهود السخيّة التي دأبت المملكة العربية السعودية على بذلها خدمةً لضيوف الرحمان وسهرًا على أمنهم وسلامتهم.

كما أكّد عظوم حرص رئيس الدولة محمد الناصر على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وتوفير وسائل الرعاية والعناية اللازمة لأداء فريضة الحجّ .

من جهة أخرى، تولى رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر اليوم الثلاثاء، إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح، بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمناسبة مغادرته مهامه كرئيس لمجلس نواب الشعب وذلك وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018.

كما قام رئيس الجمهورية، بإيداع تصريح بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك تبعا لما يقتضيه الفصل 31 من القانون المشار إليه، والذي ينص على إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح كشرط مباشرة المهام.

وجدّد رئيس الدولة تقديره للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مجهوداتها في توعية المواطنين ونشر ثقافة مقاومة الفساد، داعيا التونسيين للقيام بواجباتهم في هذا الإطار، والمزيد من التضامن والوحدة لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.

يذكر أن الرئيس محمد الناصر أدى يوم 25 يوليو الحالي اليمين الدستورية أمام مكتب البرلمان ليكون رئيسا مؤقتا للدولة، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 للدستور، بعد إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.