 «زوجة أب» تقتل طفلة زوجها بحجة تأديبها بالبحيرة - بوابة الشروق
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«زوجة أب» تقتل طفلة زوجها بحجة تأديبها بالبحيرة

مصطفى عطية
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:39 م

كشف قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ملابسات مقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بالبحيرة.

وتبين أن مرتكب الواقعة ربة منزل زوجة والد المجني عليها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل.

البداية بتلقي مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مستشفى باستقبالها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات متوفاة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها ببعض الكدمات والسحجات.

وبسؤال والدها تاجر يبلغا من العمر 34 عاما مقيم بدائرة المركز، قرر أنه توجه لعمله تاركا كريمته المتوفاة صحبة زوجته البالغة من العمر 26 عاما بالمنزل، وعقب عودته اكتشف وفاتها، فقام بنقلها للمستشفى لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومباحث البحيرة أسفرت الجهود أن مرتكبة الواقعة زوجة والد الطفلة، وبمواجهتها اعترفت تفصيليا بارتكابها الواقعة، وقررت بقيامها بالتعدي على لطفلة المجني عليها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها، فأودت بحياتها بدعوى تأديبها ومنعها من الخروج من المنزل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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