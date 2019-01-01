العراق ينفي استهداف طائرات إسرائيلية لمعسكر «أشرف» شمال ديالي

نفت السلطات العراقية -اليوم الثلاثاء- ما تردد بشأن استهداف طائرات إسرائيلية لمعسكر العراق "أشرف سابقا"، الذي يقع في ناحية العظيم النائية المحاذية لمحافظة صلاح الدين، شمال ديالي.

وقال قائد الفرقة الخامسة للجيش للعراقي اللواء الركن أكرم صدام - حسبما نقلت قناة "الإخبارية" العراقية - إن "قواته تتولى حماية المعسكر بالكامل، ولم تسجل أية خروقات أو استهداف بطائرات مسيرة أو غيرها".

من جهته، نفى رئيس لجنة الأمن في مجلس المحافظة صادق الحسيني، حدوث أي استهداف جوي للمعسكر، مشيرا إلى حدوث تماس كهربائي - قبل يومين - داخل القاعات دون تسجيل أية خسائر.