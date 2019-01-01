التعليم العالي: مصر تستطيع استثمار الثروة الهائلة لشبابها

قال عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن توصيات مؤتمرات الشباب انعكست بشكل كبير جدًا على التعليم.



وأضاف في لقاء لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الإثنين، أن الوزارة قامت بعمل دراسة استراتيجية من أجل رصد احتياجات سوق العمل، في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2019 عامًا للتعليم، متابعًا: «الدراسة دي رصدت أولًا الثورة الصناعية الرابعة، إيه الوظايف الجديدة اللي مش عندنا عشان نستحدث برامج وكليات فيها، إيه الوظايف اللي ممكن تختفي عشان نقلل أعداد الطلاب اللي بيلتحقوا بيها، وإيه أهمية التعليم الفني».



وأوضح أن الدراسة ساعدت على توضيح عددًا من الأمور الهامة المتمثلة في التغيرات الديموغرافية المستقبلية، وكيفية استثمار مصر للثروة الشبابية الموجودة عندها، قائلًا: «مصر تستطيع إنها تستثمر الثروة الهائلة للشباب الموجودة عندها في وسط قارات بتشيخ، ومتوقع أن يكون بها 30 إلى 40 مليون فرصة عمل شاغرة في ال 20 سنة القادمين»، بحسب تعبيره.



ولفت إلى قيام الدراسة بخدمة أهم هدفين في رؤية مصر 2030، بأن تصبح مصر من أقوى 30 اقتصادًا في العالم، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة المواطن.



وأشار إلى حرص الوزارة على تعيين لجنة تعمل على رفع تصنيف الجامعات، مضيفًا: «بذلك نجذب طلاب وافدين أكثر، وندعم الاقتصاد، وبيقدر الطالب يستحوذ على فرص العمل الدولية، الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع تصنيف عدد من الجامعات المصرية بدأ هيئة معاونة ومعيدين ياخدوا منح شخصية ويوفروا لقطاع البعثات تكاليف إرسالهم».