الصين تدافع عن معسكرات شينجيانج: «الموقوفين عادوا إلى ديارهم»

أفادت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، بأن أغلب من كانوا متواجدين في "مراكز إعادة التعليم" بإقليم شينجيانج غربي البلاد قد عادوا إلى ديارهم.

وقال شهرت ذاكر رئيس منطقة الحكم الذاتي الويغورية بشينجيانج للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بعد عمل شاق، عاد معظم من تم تعليمهم وتدريبهم إلى المجتمع.

وفي ذروة نشاط هذه المراكز، يُعتقد أنها كانت تحتوي 5ر1 مليون شخص من أقليات عرقية، معظمهم من الويغور والكازاخستانيين.

ودافع ذاكر عن المراكز، وقال إنها مراكز لتعليم المهارات المهنية والتدريب، وتهدف إلى منع انتشار التطرف الإسلامي.

وذكر أن المراكز كان يتم فيها تعليم المهارات اللغوية للأقليات العرقية، وكذلك "كيفية القيام بالأنشطة الدينية الطبيعية".

تجدر الإشارة إلى أن مراكز الاحتجاز في شينجيانج هي جزء من حملة قمع واسعة في الإقليم، والتي انطلقت لأسباب من بينها أعمال شغب دموية وقعت عام 2009.

وخارج المعسكرات، يخضع الويغور لشبكة مراقبة تتضمن إخضاعهم لنقاط تفتيش بها معدات للتعرف على الوجه وكاميرات مراقبة أمنية داخل المنازل، كما يتم إجبار العائلات المسلمة على استقبال مسؤولين من عرقية الهان الرئيسية للإقامة معهم.