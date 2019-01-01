رئيس البعثة الرسمية للحج: تحويل 22 شخصا للمستشفى وتماثل 6 منهم للشفاء

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج الرسمية، إن حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة يلقون الرعاية الكاملة من أفراد بعثات وزارتي الداخلية والصحة وبعثة الأوقاف الدعوية.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن 8909 حجاج ترددوا على عيادات البعثة الطبية حتى الآن، قد تلقوا العلاج المناسب لحالاتهم، بينما جرى تحويل 22 منهم إلى المستشفى وتماثل 6 حجاج للشفاء بينما لايزال 16 حاجا تحت الملاحظة ويتلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

ونوَّه رئيس بعثة الحج الرسمية بأن 14 حاجا يعاني من الفشل الكلوي، وقد خضعوا إلى 25 عملية غسيل كلوي، بينما تعاني حالة واحدة من أورام، وقد خضعت لجلسات علاج.

وأكد عبدالعاطي استمرار البعثة في متابعة الحجاج المصريين كل على مدار الساعة، والعمل على حل أي مشاكل يتعرضون لها.