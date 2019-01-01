 خسائر بالملايين جراء نفوق 5 آلاف دجاجة رومي في حريق بألمانيا - بوابة الشروق
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خسائر بالملايين جراء نفوق 5 آلاف دجاجة رومي في حريق بألمانيا

كيرشارت (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 10:32 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 10:32 ص

نفقت نحو 5 آلاف دجاجة رومي في حريق كبير اندلع في مزرعة بالقرب من مدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن الحريق أتى بالكامل على حظيرة ومخزن في بلدة كيرشارت ليلة الاثنين.

وبحسب بيانات الشرطة، تُقدر الخسائر بين 3.5 مليون و4 ملايين يورو.

وتمكن 145 رجل إطفاء من الحيلولة دون امتداد الحريق إلى حظيرة دجاج رومي أخرى. ومن أجل الإطفاء تم استخدام خط أنابيب مياه يبعد أكثر من كيلومترين عن مكان الحريق.

وكان يوجد داخل باحة التخزين التي أتى عليها الحريق نحو 500 طن من القمح و30 طنا من العلف و200 بالة من القش.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق، الذي تم السيطرة عليه صباح اليوم.

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