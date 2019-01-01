 مركز سلمان للإغاثة يبحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التعاون المشترك - بوابة الشروق
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مركز سلمان للإغاثة يبحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التعاون المشترك

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 7:15 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 7:15 م

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة مع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أوجه التعاون بما يخدم العملية الإغاثية والإنسانية وسبل الوصول للأهداف المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن التويجري اطلع، خلال اللقاء الذي عقد بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض - على ما يقدمه المركز من جهود وبرامج متعددة وشاملة لإغاثة الشعب اليمني، وجملة البرامج الإغاثية الأخرى المتعددة للدول المنكوبة.

وأشاد صالح التويجري بالجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة وآلام المنكوبين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.


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