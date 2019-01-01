تراجع حاد لأرباح «باير» خلال الربع الثاني

أعلنت مجموعة الأدوية والكيماويات الألمانية العملاقة "باير"، اليوم الثلاثاء، عن تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 49.1% سنويا إلى 404 ملايين يورو مقابل 799 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت أرباح السهم الواحد بنسبة 52.9% سنويا إلى 0.41 يورو مقابل 0.87 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، زادت الأرباح الأساسية للمساهمين بنسبة 5.9% إلى 1.62 يورو مقابل 1.53 يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

يأتي تراجع صافي أرباح الشركة الألمانية على خلفية النفقات الخاصة والخسائر المتصلة بقرار بيع شركة "دكتور شول" ونفقات إجراءات إعادة الهيكلة.

في الوقت نفسه، زادت مبيعات "باير" خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.1% سنويا إلى 11.49 مليار يورو مقابل 9.48 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وأبقت "باير" على توقعاتها لنتائج العام الحالي، في حين أشارت إلى أن النظرة المستقبلية أصبحت "طموحة بصورة متزايدة".