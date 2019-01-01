السجن من 3 إلى 5 أعوام لزوجين وتاجر لتصويرهم مدرس عاريا في الإسكندرية

عاقبت الدائرة رقم 27 بمجمع محاكم الدخيلة غرب الإسكندرية، أمس الاثنين، ربة منزل تدعى "م.ع.ا"، وزوجها "ع.ح.ع"، تاجر، بالسجن 5 أعوام، والسجن 3 أعوام لشريكهم "م.م.ع" تاجر، لإدانتهم بإكراه كبير مدرسين يدعى "أ.ع.ع" بالتوقيع على إيصالات أمانة وتصويره عاريًا، وذلك في القضية رقم 7413 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، حول إبلاغ مدرس يبلغ من العمر 51 عامًا، بقيام ربة منزل وزوجها وشخص آخر بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المقضي بحقهم، بعدما اتفق المتهمان الثاني والثالث على أن تقوم المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه، إلى الشقة محل سكنها وإيهامه بممارسة الجنس معه، فانصاع لها وحضر لمحل سكنها وبعد أن أدخلته غرفة النوم طلبت منه التجرد من ملابسه كاملةً، فاستجاب لها، ثم قامت دون علمه بتثبيت هاتفها المحمول بأحد الأماكن بالغرفة، وتسجيل صور ومقاطع فيديو له يظهر فيها عاريًا.



وعقب ذلك دخل زوجها إليهما وهدده بالفضيحة، واستدعى المتهم الثالث، الذي أرغمه على التوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المقدم.